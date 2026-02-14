Su tío le transfirió $700 mil por error, no los devolvió y terminó detenida

La joven de 23 años fue imputada por “apropiación de cosa habida por error”, un delito que prevé multa económica. La causa está en manos del Equipo Fiscal Nº1.

viernes, 13 de febrero de 2026

Una joven de 23 años fue detenida en la ciudad de Fontana, provincia de Chaco, acusada de quedarse con $700 mil que su tío le transfirió por equivocación. La investigación es llevada adelante por el Equipo Fiscal Nº1, encabezado por la fiscal Ingrid Wenner.

Según consta en la denuncia, el 23 de diciembre de 2025 el hombre intentó enviarse dinero entre cuentas propias para abonar el resumen de su tarjeta de crédito. Sin advertirlo, realizó la transferencia desde su cuenta en Banco Patagonia hacia la cuenta de su sobrina.

Al detectar el error, se comunicó con la joven, quien inicialmente negó haber recibido el dinero. Sin embargo, la entidad bancaria confirmó que la operación se había acreditado correctamente y que parte del monto ya había sido utilizado en distintas transacciones.

En un primer momento, ambas partes habrían acordado la devolución del dinero en cuotas. Con el paso de los días, de acuerdo a la denuncia, la joven cambió de postura y sostuvo que no debía reintegrar el monto porque el error no había sido suyo.

Ante la negativa, el hombre radicó la denuncia penal el 8 de enero de 2026.

La causa fue encuadrada en el delito de “apropiación de cosa habida por error”, previsto en el artículo 175 inciso 2° del Código Penal. Esta figura sanciona a quien se apropia de un bien recibido por equivocación o caso fortuito, cuando sabe que existió un error en la entrega y decide no devolverlo.

No se trata de robo ni hurto, ya que el dinero fue transferido de manera legítima, aunque por equivocación. La pena prevista es una multa económica, cuyo monto será determinado por el juez según las circunstancias del caso.

El expediente continúa en etapa investigativa y la joven espera la resolución judicial que determinará su responsabilidad y eventual sanción.