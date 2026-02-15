Sujeto ingresó a una vivienda y abusó sexualmente de una niña mientras dormía

El hombre fue descubierto por la madre de la niña. Ingresó a la habitación de la nena de 8 años y la tocó en sus partes íntimas. Se aguarda la indagatoria del sujeto.

sábado, 14 de febrero de 2026

La policía lo aprehendió cuando intentaba huir corriendo tras ser descubierto por la familia de la niña cometiendo el acto. Actualmente se encuentra detenido a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial y se aguarda que sea imputado e indagado por el delito de abuso sexual.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que, en las primeras horas de la tarde del jueves, una mujer llamó desesperada a la comisaría de Tinogasta solicitando el móvil para su casa, manifestando que su hija había sido víctima de un ataque sexual y el depravado se estaba dando a la fuga.

Rápidamente los uniformados se constituyeron en el lugar, que no será identificado para resguardar a la niña, donde los estaba esperando una mujer de 35 años, quien les relató que un hombre de 35 años, al que conoce por ser amigo íntimo de la familia e identificó como Julio Cesar Castro (a) “Tonsoya”, había ingresado a la casa y, aprovechando que ella dormía, se dirigió a la habitación de su hija de ocho años y la tocó en sus partes íntimas. Los gritos de la pequeña la alertaron, por lo que rápidamente fue a ver qué estaba sucediendo y sorprendió a Castro abusando de su hija. Al verse descubierto, el depravado salió corriendo de la casa e intentó darse a la fuga.

La denunciante logró brindarles a los policías características físicas y de la vestimenta e iniciaron la búsqueda de inmediato, logrando a las pocas cuadras localizarlo y proceder a su detención.

Mientras el sujeto que se solventa la vida como changarín era llevado a la comisaría donde permanece detenido, el fiscal Jorge Barros ordenó que se activara el protocolo de abuso sexual en la niña víctima y se le brindara la contención profesional necesaria. A la vez, solicitó otras medidas judiciales para el avance de la investigación.

Se prevé que, en breve, Julio Cesar Castro sea trasladado por la policía ante el fiscal para la audiencia de indagatoria de imputado que en principio sería por el delito de abuso sexual, aun cuando no se descarta que la calificación pueda agravarse.