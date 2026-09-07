Tarjeta Sube: cuál es el tope del saldo negativo durante septiembre

Actualizan los montos límite de emergencia para colectivos, subtes y trenes, garantizando la continuidad de los viajes ante la falta de crédito.

7/9/2026

Durante el mes de septiembre, el sistema de la tarjeta Sube mantiene esquemas diferenciados para el uso del saldo de emergencia, según la modalidad de transporte utilizada en el país. Esta herramienta funciona como un descubierto temporal que le permite a los pasajeros completar sus traslados aunque no dispongan de saldo a favor al momento de abordar.

Para las líneas de colectivos y subtes, así como para el transporte fluvial con boletería, el margen disponible alcanza hasta los -$1.200. En el caso del servicio ferroviario, el tope negativo asciende a -$650 en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Tren del Valle. La línea Urquiza conserva de forma provisional un límite de -$480 a la espera de la adecuación tecnológica de sus molinetes.

El descubierto acumulado se descuenta de forma automática al momento de concretar la siguiente recarga. Asimismo, el tope máximo total que puede almacenarse en el plástico se sostiene en $40.000, con un límite por operación electrónica de hasta $30.000 a través de billeteras virtuales, la app Sube, cajeros automáticos o home banking.