Temporal de viento, lluvia y granizo generó destrozos en el interior provincial

Tinogasta y Fiambalá fueron las más afectadas por el fuerte temporal que se desató entre la tarde y noche de este jueves. Hubo calles inundadas, caída de árboles y postes, voladuras de techos y alerta por la crecida de los ríos.

viernes, 5 de diciembre de 2025

Un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo afectó durante la tarde y la noche de este jueves a distintas localidades del interior provincial, provocando significativos daños e inundaciones.

La alerta meteorológica, que se activó ayer y se mantiene vigente para este viernes, impactó en Tinogasta y Fiambalá, donde se registró un intenso diluvio acompañado por ráfagas de viento. Las condiciones generaron múltiples inconvenientes en áreas urbanas, entre ellos calles anegadas, caída de árboles y columnas del tendido eléctrico, además de voladuras de techos.

Ante el caudal de agua que avanzaba por la vía pública y la presencia de cables caídos sumergidos, las autoridades municipales emitieron una advertencia instando a la población a permanecer resguardada y evitar circular por las principales arterias de la cabecera departamental.

Los municipios también instaron a la comunidad a extremar las precauciones ante la crecida del Río Grande, cuyo caudal aumentó hasta niveles cercanos al camino, generando riesgos para los usuarios. También se registraron crecientes importantes en las zonas de Tatón y La Herradura.

Personal de Defensa Civil, la Policía y cuadrillas municipales continúan trabajando en toda la jurisdicción asistiendo a los damnificados, evaluando daños y coordinando acciones para mitigar los efectos del temporal.