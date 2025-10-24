Tensión en la salida de Fiscalía tras la indagatoria del vicedirector acusado de abuso en La Merced

Familiar de una de las víctimas aseguró que el imputado salió riéndose y que la hermana del mismo les sacó «la lengua». El abogado defensor sostuvo que el vicedirector negó los hechos.

Un clima de tensión se vivió hoy frente a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género cuando Eduardo Barrionuevo, vicedirector de la escuela de La Merced, salió acompañado de su hermana tras prestar declaración indagatoria por tres hechos de abuso sexual contra alumnas. La salida del imputado derivó en un pequeño tumulto, que no pasó a mayores, tras los gestos provocativos de Barrionuevo y su familiar hacia los familiares de las víctimas, quienes se encontraban presentes.

Según relató una de las familiares, el conflicto se originó cuando el acusado, al retirarse, se burló de las víctimas con gestos y sonrisas, provocando la reacción de los allegados. La familiar explicó que la seguridad y la atención brindadas por el personal de Fiscalía, les permitió recuperar algo de tranquilidad, asegurándoles que el caso continúa su curso y que pronto habrá novedades sobre el juicio

Por su parte, el abogado defensor de Barrionuevo, Dr. Pedro Vélez, indicó que su cliente negó los hechos imputados durante la indagatoria y que se solicitarán copias del expediente para ampliar la declaración en los próximos días. “Hay varias cuestiones que vamos a ofrecer como prueba cuando él amplíe su declaración”, señaló Vélez, agregando que las pericias y otros informes ya forman parte del expediente.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de La Merced y a las familias de las víctimas, quienes reclaman celeridad en el proceso judicial y respeto por los derechos de las niñas.

La querella, representada por la abogada Silvia Barrientos, había advertido previamente sobre la necesidad de evitar nuevas dilaciones en la imputación, destacando la revictimización que las menores sufren ante cada llamado a declarar.