Tiroteo en Coney Island durante el 4 de Julio: ocho heridos, cuatro de ellos menores

Un hombre armado y encapuchado disparó contra una familia que festejaba en el patio de un edificio en Brooklyn. Entre las víctimas hay cuatro menores y una mujer en estado crítico

5/7/2026

Ocho personas fueron baleadas la noche del sábado en Coney Island, el popular barrio costero del distrito de Brooklyn, en Nueva York, en plenas celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos. Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, con edades que van de los seis a los 14 años.

Según explicó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, en una rueda de prensa realizada el domingo por la mañana, un hombre no identificado vestido completamente de negro y con pasamontañas se acercó a un grupo familiar que estaba comiendo una barbacoa en el patio delantero de un edificio residencial y abrió fuego en repetidas ocasiones.

El estado de las víctimas es en general estable, aunque una mujer de 21 años que recibió un disparo en el pecho se encuentra en condición crítica, de acuerdo con Tisch. La policía recuperó un arma de fuego en la escena del ataque, pero hasta el momento no se realizó ningún arresto y la investigación continúa en curso.

Horas más tarde, ya en la madrugada del domingo, un oficial de Policía resultó herido en el barrio de Crown Heights, también en Brooklyn, tras recibir un disparo que impactó en su chaleco antibalas durante lo que las autoridades describieron como un ataque no provocado. El agente sufrió heridas de carácter menor y fue derivado a un centro médico.

En ese segundo episodio, un sospechoso de 18 años fue detenido y se recuperó un arma en el lugar. Tisch destacó que ambos hechos ocurrieron en el marco de una jornada con un gran número de actividades al aire libre por las celebraciones del 250° aniversario de la independencia estadounidense en toda la ciudad de Nueva York.