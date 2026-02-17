Tormentas fuertes y posibles nevadas: rige alerta amarilla en el oeste catamarqueño

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre tormentas fuertes a severas para este martes y miércoles en el oeste provincial, además de precipitaciones en forma de nieve en sectores de mayor altura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para hoy y mañana en el oeste provincial y la zona cordillerana.

Según el organismo, las localidades de Antofagasta de la Sierra, Belén, Andalgalá, Pomán, Tinogasta y Santa María se verán afectadas durante la tarde y noche de este martes y miércoles por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes a severas.

Este fenómeno meteorológico podría estar acompañado por granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Además, se prevén acumulados de entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera local.

En la zona de la puna y en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones podrían registrarse mayormente en forma de nieve y/o granizo.