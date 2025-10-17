Tormentas fuertes y ráfagas intensas: el SMN emitió alertas para Catamarca y norte del país

El organismo nacional emitió alertas amarillas y naranjas para el NOA y NEA. En el Valle Central y el este de la provincia se esperan tormentas, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. ¿A que hora llega la lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes que afectan a gran parte del norte argentino, incluyendo las regiones NOA y NEA.

En Catamarca, el Valle Central y las localidades del este provincial se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes para esta tarde, noche y madrugada del sábado.

Las zonas afectadas son: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Según el organismo nacional, «el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h».

También, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

La alerta amarilla también alcanza a las regiones de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa, Chaco, Santa Fe y Corrientes.

En tanto, la alerta naranja rige para áreas de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, donde se prevén tormentas de mayor intensidad.