Torneo Clausura: el once inicial de Boca para enfrentar a Talleres por los octavos de final

Boca recibe este domingo a Talleres por los octavos del Torneo Clausura. Claudio Úbeda prepara variantes, con regresos claves y la duda de Cavani.

viernes, 21 de noviembre de 2025

Boca ya tiene la mente puesta en el duelo ante Talleres de Córdoba, por los octavos de final del Torneo Clausura, y Claudio Úbeda analiza algunas variantes en el once titular.

Clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y con ventaja de localía tras ganar su zona, el “Xeneize” recibirá este domingo desde las 20 al conjunto cordobés.

El equipo llega en alza después de vencer a River y Tigre en La Bombonera, sin recibir goles y mostrando un nivel de juego que hacía tiempo no conseguía. En ese contexto, Úbeda evalúa ajustes de cara al cruce con Talleres.

Uno de los puntos destacados de la semana fue el retorno a los entrenamientos de Rodrigo Battaglia, ya recuperado de un desgarro. Si bien recibió el alta médica, todo indica que irá al banco, ya que Milton Delgado continuaría acompañando a Leandro Paredes en el mediocampo.

Además, regresarán dos piezas clave: Lautaro Di Lollo, tras cumplir su suspensión, y Milton Giménez, preservado por desgaste físico en el último partido. Ambos volverían a la formación inicial.

Úbeda mantendría el esquema ofensivo con la dupla Merentiel – Giménez en ataque, lo que dejaría nuevamente afuera del once titular a Edinson Cavani, quien continúa sin estar al 100% desde lo físico pese a haber convertido ante Tigre. Por los costados se destaca Exequiel Zeballos, que atraviesa un gran momento y será una de las cartas desequilibrantes del equipo.

El posible once inicial

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.