Trabajador: “Un bloque a la vez”

viernes, 1 de mayo de 2026

El presidente Javier Milei difundió este viernes un corto video animado en sus redes sociales para saludar a los trabajadores en su día en el que él mismo es el protagonista.

En la pieza audiovisual que compartió en Instagram y en X, el mandatario está representado con Legos, el clásico juguete de los ladrillos de plástico.

En el corto de animación, el personaje que representa Milei está en traje y corbata y se lo ve apilando distintas estructuras con piezas celestes y blancas.

En los bloques pueden leerse las frases «Superávit fiscal», «Más Libertad», «Baja Inflación», «Menos Ministerios», «Reforma Laboral», «Apertura Económica» y «Fin de los piquetes». Luego, el video muestra al personaje que representa a Milei sonriendo con su brazo en alto.

En pocos minutos, el posteo cosechó miles de likes y mensajes de apoyo, pero también muchos otros cuestionando que el saludo haya sido autorreferencial.

Miei también difundió el video en sus historias de Instagram con el mensaje de una usuaria que destacó que el Presidente es «el arquitecto de una nueva Argentina». En esa red social también compartió otro video hecho con Inteligencia Artificial, otra vez con él como protagonista.