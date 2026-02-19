Tragedia en Ancasti: un hombre murió calcinado al incendiarse su casa

El hecho ocurrió durante la madrugada en el paraje El Arbolito, en Ancasti. Un hombre de 77 años murió luego de que su vivienda quedara envuelta en llamas.

miércoles, 18 de febrero de 2026

En la madrugada de este miércoles, a las 02:10 aproximadamente, personal de la Comisaría de Ancasti tomó conocimiento, a través de personal de salud, que en el Paraje El Arbolito, habría una persona sin vida en el interior de una vivienda.

De inmediato, los efectivos se trasladaron al lugar, donde entrevistaron a un hombre de apellido Heredia (53), quien manifestó que, al regresar del campo, habría encontrado la vivienda en llamas y que en su interior habría perdido la vida su padre de 77.

Ante este hecho, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este y se convocó a peritos de la Dirección General de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.