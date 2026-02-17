Tragedia en Antofagasta de la Sierra: un ciclista de 72 años murió tras ser embestido por una camioneta

El fatal siniestro ocurrió en el ingreso a la villa, donde un hombre de 46 años impactó contra la víctima, quien falleció debido a la gravedad de las lesiones.

martes, 17 de febrero de 2026

Un trágico accidente vial tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 43, específicamente a la altura del ingreso a la Villa de Antofagasta de la Sierra, cobrándose la vida de un vecino de la zona. El siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux gris, conducida por Jesús Silverio Alancay, de 46 años, quien por motivos que aún se intentan establecer, colisionó contra un ciclista.

La víctima fue identificada como Genaro Mamani, un hombre de 72 años que circulaba en una bicicleta marca Venzo rodado 29 de color blanco. Como consecuencia del fuerte impacto, el septuagenario sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

En el sitio del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría de Antofagasta de la Sierra junto a peritos de la Dirección General de Criminalística, encargados de realizar las pericias necesarias para determinar la mecánica del choque. La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se ordenaron las medidas legales pertinentes para esclarecer las responsabilidades del caso.