Tragedia en la Quebrada de Moreira: un motociclista murió tras impactar contra un poste

La víctima, de 48 años, conducía una motocicleta cuando, por causas que se investigan, chocó contra un poste de alumbrado público y falleció en el lugar.

jueves, 12 de marzo de 2026

Un hombre de 48 años murió anoche tras protagonizar un siniestro vial camino a la Quebrada de Moreira.

De acuerdo a fuentes oficiales a las que tuvo acceso El Esquiú, el trágico hecho ocurrió pasadas las 22 horas, cuando una motocicleta Motomel Blitz Plus, conducida por Darío Orlando Bazán (48), impactó contra un poste de alumbrado público. A raíz del fuerte impacto, el conductor perdió la vida en el lugar.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial y se hizo presente el fiscal Jorge Palacios, quien dispuso las medidas correspondientes. También intervino la médica legista, que examinó el cuerpo del fallecido.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.