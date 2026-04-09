Tragedia en la Ruta 60: la mamá de la niña que murió en el choque sería dada de alta hoy

jueves, 9 de abril de 2026

Micaela Gacetua, la mamá de la niña Eluney Aitana Moreno, que lamentablemente perdió la vida el 26 de marzo pasado en un violento siniestro vial en la Ruta Nacional N° 60 en la localidad de San Martín, departamento Capayán, continúa internada, pero ya fuera de peligro y podría ser dada de alta en las próximas horas.

Así lo confirmaron a este diario fuentes judiciales de la investigación, luego de recibir el último informe médico practicado por el profesional del Cuerpo Interdisciplinario Forense en la mujer, quien permanece internada en el Hospital San Juan Bautista. Cabe acotar que, tras colisionar la moto en la que se trasladaba junto a su pequeña hija con una camioneta Toyota SW 4 perteneciente a la Universidad Nacional de Catamarca y que era conducida en la oportunidad por Mario Rubén Valdez, Gacetua sufrió lesiones de gravedad que la tuvieron internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria varios días con riesgo en su vida.

En cuanto a la investigación judicial, la misma fuente comentó que el fiscal Jonathan Felzstyna se encuentra al aguardo de los resultados de los informes técnicos para avanzar en la pericia accidentológica. La medida de prueba determinará el origen del siniestro y, por ende, la acción de cuál de los conductores desencadenó la tragedia.

El día 26 de marzo, tras el siniestro, el fiscal ordenó el arresto en averiguación del hecho del conductor, Mario Rubén Valdez, y al día siguiente dispuso su libertad hasta tanto se avance en la investigación.

Si bien la causa no cuenta aún con una persona imputada por haber provocado la muerte de la niña, la semana pasada el chofer designó al abogado Gabriel Díaz para que lo asista legalmente y tener así acceso al expediente.