Tragedia en la Ruta Nacional 38

domingo, 19 de abril de 2026

Un nuevo hecho trágico enlutó las rutas del sur tucumano. Un motociclista de 54 años perdió la vida tras protagonizar un violento choque con una camioneta sobre la ex ruta 38, en jurisdicción de Famaillá.

El siniestro vial se registró alrededor de las 22.50 de anoche y tuvo como protagonistas a una motocicleta Yamaha YBR 125 y una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 76 años domiciliado en esa ciudad.

Como consecuencia del fuerte impacto, falleció en el acto el conductor del rodado menor, identificado como Juan Uribio, quien residía en San Miguel de Tucumán.

Personal del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y confirmó el deceso.

Tras el hecho, efectivos de la Comisaría de Famaillá trabajaron en la zona y dispusieron el corte total de la ruta durante un tiempo prudencial, para poder trabajar con normalidad y permitir el desarrollo de las diferentes pericias y el relevamiento correspondiente.

El operativo estuvo supervisado, según se informó, por el subcomisario Waldo Albornoz, mientras que la investigación para establecer la mecánica del choque y determinar posibles responsabilidades quedó a cargo de las autoridades de la Unidad Regional Oeste.

En este sentido, intervienen el comisario Marcos Goane y el comisario Juan Domingo Carrizo, quienes encabezan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del accidente que derivó en una nueva tragedia vial en Tucumán, detalla el portal de Contexto Tucumán.

Se cree que la violencia del impacto provocó el fallecimiento de la víctima de manera instantánea, aunque para confirmarlo se aguardan los resultados de las pericias oficiales.