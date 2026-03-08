Tragedia en Santa Rosa: jugaba un partido de fútbol a beneficio y murió

Rolando Ramírez, falleció mientras era trasladado a un nosocomio de esta ciudad. Habría sufrido un infarto.

domingo, 8 de marzo de 2026

Un evento deportivo solidario, organizado para ayudar a una persona con problemas de salud, terminó de la peor manera. Rolando Ramirez sufrió un aparente infarto masivo y falleció mientras era trasladado de urgencia en ambulancia hacia la Capital.

Una profunda consternación y un inmenso dolor causó este hecho a los vecinos del departamento Santa Rosa, luego de que un evento solidario se transformara repentinamente en una tragedia.

El episodio tuvo lugar en la localidad de Bañado de Ovanta, donde la comunidad del deporte amateur se había congregado para participar y presenciar un partido de fútbol a beneficio.

El objetivo del encuentro deportivo era recaudar fondos para ayudar a un vecino de la zona que atraviesa un delicado problema de salud.

Del evento participaba Rolando Ramirez, quien luego de disputar el encuentro deportivo comenzó a sentirse repentinamente mal.

Según relataron los presentes, Ramirez sufrió una severa descompensación y evidenció un fuerte dolor en el pecho.

Ante la urgencia, fue trasladado rápidamente al hospital local para recibir asistencia médica.

De acuerdo a las fuentes policiales consultadas, en el centro de salud de Bañado de Ovanta, los profesionales médicos lograron estabilizarlo momentáneamente, pero ante la gravedad de su cuadro clínico -cuyos síntomas eran claramente compatibles con un infarto cardíaco- se dispuso su urgente derivación hacia un centro de mayor complejidad en la ciudad Capital.

Lamentablemente, el cuadro de salud de Ramirez era crítico.

Pese a los esfuerzos del personal médico que lo asistía durante el viaje, el paciente falleció mientras era trasladado en la ambulancia, antes de poder llegar a destino.

La víctima era oriunda de la localidad de Las Tunas.

La triste noticia de su repentino deceso corrió rápidamente, sumiendo a toda la comunidad santarroseña en un profundo dolor, especialmente por el contexto de solidaridad en el que se encontraba colaborando antes de perder la vida.