Tragedia en Venezuela: ya son 3.342 los muertos y 16.740 los heridos

El balance también indica que 6.462 personas han sido rescatadas, 86.794 familias han recibido atención y 17.345 personas permanecen sin vivienda

5/7/2026

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela asciende ya a 3.342 víctimas fatales, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, según informó este domingo el Gobierno de ese país a través de un parte oficial.

El balance también indica que 6.462 personas han sido rescatadas, 86.794 familias han recibido atención y 17.345 personas permanecen sin vivienda, mientras que destaca que permanecen habilitados 79 campamentos transitorios.

El reporte oficial, reproducido por diversos diarios en Caracas, agrega que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron.

Asimismo, precisa que en las labores de respuesta participan 4.088 rescatistas internacionales, 29.567 efectivos desplegados y 27.482 voluntarios, y que desde los sismos se han registrado 995 réplicas.

También informa sobre la distribución de 9.585 toneladas de alimentos, 669.008 litros de agua y la atención de 23.820 pacientes.

En el balance anterior, divulgado ayer, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, reportó 2.954 fallecidos y 16.592 heridos.

En esa oportunidad, indicó que 6.462 personas habían sido rescatadas, 16.309 habían perdido sus viviendas y se habían habilitado 80 campamentos transitorios.

También señaló Rodríguez que participaban 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios, y que se habían contabilizado 942 réplicas.

Previamente, el 3 de julio, el Ministerio para la Comunicación e Información informó que la cifra de fallecidos había ascendido a 2.645, mientras que la de heridos aumentó a 12.666.

Ese reporte también señalaba que 86.117 familias habían recibido atención, 15.050 personas permanecían sin vivienda, 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron, y que se contabilizaban 890 réplicas.

Las autoridades han actualizado de forma progresiva las cifras desde los terremotos del 24 de junio.