Tragedia: falleció un bebé de un año tras sufrir complicaciones de salud y ser trasladado de urgencia desde Huillapima

El menor padecía un cuadro de base con asistencia respiratoria domiciliaria. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por los profesionales en el Hospital de Niños Eva Perón de la Capital, se confirmó su deceso minutos después de su ingreso.

18/10/2026

Un trágico hecho enluta a la localidad de Huillapima (departamento Capayán). Este mediodía se registró el deceso de un niño de un año de edad, quien debió ser derivado de urgencia a San Fernando del Valle tras sufrir graves complicaciones en su estado de salud.

A las 12:00 horas, ingresó al Hospital de Niños Eva Perón una unidad sanitaria procedente del Hospital Zonal de Huillapima. En el vehículo era trasladado el lactante, acompañado por su madre, ambos domiciliados en el barrio Las Flores de la mencionada localidad.

Según los datos suministrados por el sector de salud, el paciente presentaba un diagnóstico de base por retraso madurativo y se encontraba realizando un tratamiento con asistencia respiratoria en su vivienda particular. Debido a una descompensación aguda en su cuadro clínico, los médicos locales dispusieron su traslado inmediato a la Capital.

Al arribar al centro asistencial capitalino, el menor fue ingresado de forma inmediata a la sala de reanimación, donde recibió maniobras críticas por parte de los médicos de guardia.

Confirmación del deceso: A las 12:17 horas, los especialistas del Servicio de Terapia Intensiva informaron formalmente el fallecimiento del menor.

Actuaciones: Tomó intervención personal de la Unidad Judicial N° 1, a cargo del sumariente, para concretar los trámites de rigor e incorporar las actuaciones correspondientes.