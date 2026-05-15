Transporte advirtió a El Nene: “No puede seguir pasando esto todos los meses”

Lucas Stampfli confirmó que la Provincia analiza cambios estructurales en el sistema de colectivos por la caída de pasajeros y el aumento de costos.

viernes, 15 de mayo de 2026

El conflicto con la empresa El Nene volvió a dejar sin servicio a usuarios de la línea 104 y obligó a la Secretaría de Transporte de la Provincia a intervenir otra vez, por lo que actualmente el servicio ya quedó restablecido. La empresa había reducido frecuencias y suspendido recorridos en la zona norte de la Capital, en medio de un paro de choferes por demoras salariales.Noticias Relacionadas

En La Mañana de El Esquiú, el secretario de Transporte, Lucas Stampfli, confirmó que la empresa recibió una nueva intimación y advirtió que las sanciones pueden llegar “hasta la pérdida del permiso”.

“Hace menos de un mes habíamos tenido problemas”, recordó el funcionario. Según explicó, tras una primera intimación “establecieron el servicio, pasaron unos días y de nuevo estamos con el mismo problema ayer”.

Stampfli aseguró que el servicio ya fue restablecido y que la Provincia monitorea en tiempo real las unidades mediante GPS. “Esta mañana estábamos revisando los desplazamientos de las unidades y pudimos ver que ya se había restablecido”, indicó.

El funcionario vinculó la situación con una crisis más amplia del sistema de transporte urbano. “El transporte está atravesando una crisis, eso no es ninguna novedad y no es algo local”, sostuvo. También precisó que el combustible aumentó “aproximadamente un 53 o 54% desde noviembre del año pasado”.

A eso se suma el atraso en los pagos nacionales vinculados a los atributos sociales. “El último pago que se hizo corresponde a enero de 2026. Estamos en mayo”, señaló. Según explicó, cerca del 35% de los pasajeros viaja con descuentos nacionales que hoy no están siendo compensados a las empresas.

Stampfli fue especialmente crítico con El Nene y aseguró que la firma arrastra “un problema de gestión y un problema de organización”. Incluso reveló que es la empresa “que tiene el mejor índice pasajero-kilómetro” de todo el Valle Central, pero al mismo tiempo “la que más problemas tiene para solventar las acreencias de sus trabajadores”.

El secretario también confirmó que el Gobierno provincial incrementó “un 40%” el subsidio local para sostener el sistema y reconoció que analizan una reestructuración integral de recorridos y frecuencias. “Perdimos en dos años un 40% de nuestros pasajeros”, advirtió.