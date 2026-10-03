Tras el anuncio sobre II.BB., Longvie traslada parte de su producción a Catamarca

2/10/2026

Tras el anuncio de que se avanzará con la eliminación de Ingresos Brutos, la firma Longvie, uno de los mayores fabricantes de cocinas del país, anunció que moverá la fabricación de calefones y anafes a su planta de Catamarca. El objetivo de la compañía es reducir costos, ampliar su capacidad y liberar espacio en sus otras plantas. La decisión implica la relocalización de esas líneas productivas, que hasta ahora operaban en las plantas de Paraná, Entre Ríos, y Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

La firma informó la medida este primero de octubre en un documento enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El plan se aplicará de forma gradual y las autoridades prevén completarlo en noviembre, con el fin de mantener el abastecimiento a sus clientes. Longvie explicó que el cambio apunta a: “Reducir los costos de producción, aumentar la capacidad de producción y mejorar la eficiencia operativa de la Sociedad en su totalidad”. Tras el proceso, la planta catamarqueña concentrará la fabricación de calefones y anafes; Paraná quedará enfocada en termotanques y calefactores, mientras que Villa Martelli producirá cocinas y hornos.

Con la concentración de ambas líneas productivas en una sola planta, esperan “ganar escala y reducir el costo unitario de fabricación”, una reducción de los “costos fijos de estructura” y “aprovechar plenamente la infraestructura de la planta de Catamarca”.