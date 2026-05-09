Tremendo vuelco en calle Vicario Segura

Una bebé de 4 meses fue trasladada al Hospital de Niños Eva Perón, para observación.

viernes, 8 de mayo de 2026

Pasado el mediodía se registró un siniestro vial, en la calle Vicario Segura, entre los pasajes Sara Gómez de Sosa y Juana Manuela Gorriti.

Un automóvil marca Peugeot, modelo 308, conducido por Mariano Cuevas Grimas, de 25 años de edad, quién resultó ileso el iba acompañado por Brisa Ulloa, de 20 años de edad quién también resultó ilesa y Sara Angelina Pacheco, una bebe de 4 meses de vida, que fue trasladada al Hospital de Niños Eva Perón, para observación.

El conductor del Peugeot, chocó contra un automóvil marca Renault, modelo Sandero, que estaba estacionado sobre la calzada, sin ocupantes, propiedad del señor Fernando López, de 76 años de edad.