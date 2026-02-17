Tres personas aprehendidas, secuestran dos automóviles, un animal faenado, armas blancas y de fuego

martes, 17 de febrero de 2026

Mientras numerarios de la División Abigeato de la Policía de la Provincia realizaban recorridos preventivos por la Ruta Nacional N° 60, a la altura del kilómetro N° 1.072, de la localidad de San Martín, Dpto. Capayán, observaron un automóvil Peugeot 207, de color gris, en el que circulaban tres personas de ambos sexos y, al notar la presencia policial, habrían emprendido la huida, por lo que de inmediato se inició una persecución que finalizó a los pocos metros, con la aprehensión de dos hombres de apellidos Brizuela (40) y Pacheco (37), de una mujer de apellido Palacios (30) y el secuestro del rodado.

Continuando las tareas investigativas, junto a sus pares de la Subcomisaría de San Martín, los policías materializaron un registro en un campo de la zona, donde bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, procedieron al secuestro de otro automóvil Volkswagen Gol Power negro, que estaba oculto entre la vegetación de la zona y donde encontraron dos (02) carabinas calibre 22, marca Batán, cuarenta y seis (46) cartuchos del mismo calibre, cinco (05) cuchillos, dos de ellos con sus respectivas vainas, una (01) sierra manual, cuatro (04) ganchos de hierro, una (01) piedra de afilar, una (01) linterna de color negro, un (01) animal vacuno faenado con su respectivo cuero, y prendas de vestir, que también fueron incautados.

Cabe hacer mención, que por el hecho resultó damnificado un hombre de 36 años de edad, quien realizó la denuncia penal correspondiente y finalmente los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.