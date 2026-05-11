Trump amenaza con retirar tropas de Italia y crece la tensión con Europa

El presidente de Estados Unidos aseguró que analiza reubicar soldados estadounidenses y cuestionó el rol de Italia en el conflicto con Irán.

sábado, 9 de mayo de 2026

Donald Trump afirmó que todavía evalúa reubicar tropas estadounidenses estacionadas en Italia y cuestionó la postura del país europeo frente al conflicto con Irán.

Según medios italianos, Trump sostuvo que “Italia no estuvo allí cuando la necesitamos”, en referencia al respaldo militar durante la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel.

Las declaraciones generaron sorpresa en el gobierno italiano. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, aseguró que no comprendía los motivos detrás de los dichos del mandatario estadounidense.

Actualmente, Italia alberga más de 12 mil soldados estadounidenses y representa la segunda mayor presencia militar de Estados Unidos en Europa, detrás de Alemania.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Washington esperaba una respuesta de Irán a la propuesta de paz impulsada por la Casa Blanca.