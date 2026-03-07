Trump reemplaza a Kristi Noem y nomina al senador Mullin como secretario de Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos anunció el cambio tras un fuerte interrogatorio a la funcionaria en el Capitolio y designará a Noem como enviada especial para una nueva iniciativa de seguridad regional.

Donald Trump, anunció que reemplazará a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que nominará en su lugar al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin.

El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales, apenas dos días después de que Noem fuera sometida a un intenso interrogatorio en el Capitolio por parte de legisladores tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata.

Según explicó Trump, la funcionaria pasará a ocupar un nuevo rol como “Enviada Especial para The Shield of the Americas”, una iniciativa de seguridad que, de acuerdo con el presidente, estará enfocada en el hemisferio occidental.

Con este cambio, Noem se convierte en la primera integrante del gabinete en dejar su cargo durante el segundo mandato de Trump.

Su gestión al frente del Departamento de Seguridad Nacional estuvo marcada por fuertes controversias en torno a las políticas de control migratorio, que generaron protestas y diversas demandas judiciales en distintos estados del país.

En caso de ser confirmado, Mullin asumirá la conducción del área encargada de la seguridad fronteriza, el control migratorio y la respuesta ante emergencias nacionales.