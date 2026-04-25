Un detenido por abuso sexual ingresó al penal de Miraflores

Efectivos policiales cumplieron la orden judicial de trasladar a un hombre de 32 años desde la Comisaría Séptima hacia la unidad penitenciaria.

sábado, 25 de abril de 2026

Bajo las estrictas directivas del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, la Policía de la Provincia de Catamarca hizo efectivo el traslado de un interno hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, departamento Capayán. El operativo estuvo a cargo de numerarios de la Unidad de Traslado y Custodia.

El sujeto, un hombre de 32 años de edad, se encontraba alojado previamente en la Comisaría Séptima de la Capital. Sobre el individuo pesan cargos por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y robo simple, ambos en concurso real y en calidad de autor. La medida judicial responde al avance de la causa y a la necesidad de que el imputado cumpla su detención en una unidad de mayor seguridad.

Tras finalizar con los trámites de rigor y los protocolos administrativos correspondientes, el hombre fue entregado a las autoridades del Servicio Penitenciario. Actualmente, permanece bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones, donde esperará las próximas instancias del proceso judicial en su contra.