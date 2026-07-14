Un devastador incendio se cobró la vida de Héctor Marioni y su pareja pelea por su vida

Era hijo del exintendente de El Alto Mauricio Marioni. Su pareja fue rescatada y lucha por su vida

13/7/2026

Una profunda conmoción sacude al este provincial tras registrarse un voraz incendio que se cobró la vida de Héctor Mauricio Marioni, de 46 años. El trágico siniestro destruyó una vivienda de dos plantas y dejó además a su pareja con gravísimas heridas, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud de mayor complejidad en la provincia de Santiago del Estero.

Según informaron fuentes policiales, el drama se desencadenó alrededor las 4.30 de la madrugada de ayer, cuando efectivos de la Comisaría Departamental El Alto fueron alertados sobre un incendio de grandes proporciones en un inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial N° 42, justo al frente del Polideportivo Municipal de esa localidad. Al arribar, los uniformados constataron que las llamas se propagaban con violencia por toda la estructura de la propiedad.

Ante la urgencia y el peligro inminente, el personal policial, contando con la valiosa colaboración de vecinos de la zona que aportaron los medios disponibles, inició las primeras tareas de contención para aplacar la fuerza del fuego. Minutos después, dotaciones de los Bomberos Voluntarios de la Villa El Alto se sumaron al combate de las llamas, logrando controlar y extinguir el foco ígneo de manera definitiva.

Es necesario resaltar que, de acuerdo a las mismas fuentes, una vez sofocado el fuego y durante las tareas de enfriamiento e inspección técnica dentro del inmueble, los bomberos encontraron en el acceso principal de la vivienda, tendido el cuerpo sin vida de Marioni, quien presentaba quemaduras de extrema gravedad que le provocaron el deceso prácticamente en el acto.

Antes del arribo de los primeros móviles policiales, la tragedia no fue aún mayor gracias al rápido y heroico accionar de un vecino de la zona. El hombre logró ingresar a la propiedad en medio del denso humo y rescató con vida a la pareja de la víctima, una mujer de 46 años.

Debido a la severidad de las quemaduras sufridas y a la grave inhalación de monóxido de carbono, la sobreviviente fue trasladada inicialmente en un vehículo particular al hospital local y, posteriormente, derivada de urgencia hacia un nosocomio de la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Héctor Mauricio Marioni era una persona sumamente conocida y respetada en la región, plenamente integrada a la vida social y comunitaria de la zona. Además, mantenía un fuerte vínculo con la esfera pública local a través del legado familiar y la trayectoria institucional de su padre, el exintendente de la localidad, Mauricio Marioni.

A raíz del trágico desenlace, las muestras de dolor se multiplicaron en el departamento. Instituciones de la comunidad, como la Municipalidad de Tapso y el club deportivo Tapso F.C., emitieron comunicados oficiales para manifestar públicamente su profundo pesar y hacer llegar sus condolencias a la familia Marioni en este difícil momento.

En el lugar del hecho trabajaron numerarios de la Comisaría Departamental El Alto, personal especializado de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia y peritos de la Dirección General de Criminalística.

Finalmente, las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, a cargo del Dr. Laureano Palacios, desde donde se ordenaron las autopsias y las pericias accidentológicas correspondientes para determinar fehacientemente qué originó el fatal incendio que se cobró la vida de una persona.