Un hombre fue baleado en un supuesto ajuste de cuentas por droga

El fiscal Córdoba Andreatta investiga el caso. La víctima llegó al hospital con una herida de bala en el muslo izquierdo.

jueves, 13 de noviembre de 2025

Un hombre de 28 años resultó herido de arma de fuego el martes a la mañana en la puerta de su casa. En el hecho de sangre habrían participado al menos dos personas. La policía, bajo las directivas del fiscal subrogante Ricardo Córdoba Andreatta, materializó una serie de allanamientos que permitieron recuperar, en algunos de los procedimientos, elementos que tendrían relación con la investigación. Si bien el môvil del ataque aún es desconocido para la investigación, la hipótesis más fuerte sería la relacionada a la droga.

El violento hecho de sangre, que podría encuadrarse en un posible caso de «ajuste de cuentas«, sucedió en las primeras horas del martes, en la vereda del domicilio de la presunta victima. Al lugar habrían llegado los atacantes, aparentemente a bordo de un vehículo. Sin mediar palabra, uno de los dos sujetos extrajo un arma de fuego y le disparó al hombre, impactando el proyectil en el muslo. Seguidamente, el agresor se fugó antes de la llegada de la policía.

Mientras el herido fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, al lugar arribó la policía, que dio de inmediato aviso a la policía judicial.

Minutos más tarde, personal judicial se constituyó en el domicilio del herido y trabajó junto a los peritos bajo las directivas del fiscal

Córdoba Andreatta.

Según informaron voceros de la causa, dos personas fueron arrestadas en el marco de la investigación. Sin embargo, ayer a uno de los arrestados se le dio el cese de detención, en tanto que el otro continúa privado de la libertad y será hoy sometido a una rueda de reconocimiento de personas.

Por otra parte, se conoció también que por el momento los investigadores no lograron dar con el arma utilizada que, según se desprende de las pericias practicadas, se trataría de un revólver calibre 22.