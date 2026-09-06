Un informe advierte sobre el impacto de la volatilidad financiera global en el modelo económico argentino

La consultora Epyca señaló que la estrategia de basar el desarrollo en la exportación de bienes primarios expone al país a mayores riesgos ante un endurecimiento del crédito internacional.

5/9/2026

Un eventual deterioro de las condiciones financieras a escala internacional tendría repercusiones directas sobre la economía argentina, exponiendo al mercado local a un escenario de mayor vulnerabilidad externa. Así lo advirtió un reciente estudio elaborado por la consultora Epyca, en el que se señala que la estrategia del Gobierno nacional de orientar el modelo productivo hacia la exportación de bienes primarios —principalmente en los rubros del agro, la minería y los hidrocarburos— deja al país sujeto a las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales y a un contexto crediticio cada vez más exigente.

El reporte consigna que el escenario nacional se encuentra condicionado por abultados compromisos de deuda en moneda extranjera, los cuales superan los 40.000 millones de dólares repartidos entre títulos públicos reestructurados, pasivos con organismos multilaterales de crédito y obligaciones del sector corporativo. En este marco, cualquier endurecimiento de las condiciones de financiamiento internacional impacta de manera directa sobre la capacidad de refinanciación y la estabilidad macroeconómica.

A este panorama se suma una transformación estructural en la economía mundial impulsada por Estados UnidosHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información, donde en 2026 se profundizó un cambio de régimen en el modo en que el mercado global absorbe su deuda soberana. El histórico esquema conocido como «Bretton Woods 2.0», mediante el cual las potencias exportadoras e industriales utilizaban sus superávits comerciales para comprar bonos del Tesoro estadounidense, se vio frenado tras la pandemia. La redirección de esos capitales hacia activos reales e infraestructura por parte de China y otros actores provocó que la tenencia extranjera de deuda norteamericana cayera del 42% registrado en la década de 2010 a un 21,5% en la actualidad.

Como consecuencia de este desplazamiento de acreedores internacionales, el Tesoro estadounidense se ve forzado a convalidar tasas de rendimiento más elevadas para colocar sus pasivos en el mercado. Este encarecimiento del costo del dinero, sumado a la persistencia inflacionaria global y a las tensiones geopolíticas en materia energética, configura un entorno financiero restrictivo que amenaza con limitar el acceso al crédito y dificultar el proceso de acumulación de reservas para los países en desarrollo.