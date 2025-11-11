Un joven apuñaló a su hermano para defender a su madre durante una violenta discusión

El hecho ocurrió en la ciudad de Apóstoles. El agresor, de 23 años, también amenazó a los policías con un cuchillo antes de ser detenido. La víctima está fuera de peligro.

lunes, 10 de noviembre de 2025

Un joven de 23 años fue detenido en la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones, acusado de haber apuñalado a su hermano mayor cuando éste intentó defender a su madre durante una discusión familiar ocurrida en la mañana del domingo.

El episodio se registró alrededor de las 9, en una vivienda del barrio Cantera, cuando un llamado al 911 alertó sobre una pelea dentro del domicilio.

Al llegar, efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Tercera hallaron a un hombre de 27 años con una herida cortante en el abdomen, quien relató que había intervenido para proteger a su madre, de 65 años, agredida por su hermano menor identificado como M.A.V. durante una fuerte discusión.

El herido fue trasladado al hospital zonal, donde permanece fuera de peligro, aunque continúa bajo observación médica debido a la profundidad del corte.

La situación se agravó cuando el agresor amenazó a los policías con el cuchillo al resistirse a la detención, lo que generó alarma entre los vecinos. Finalmente, tras un breve forcejeo, los uniformados lograron reducirlo, incautar el arma y trasladarlo a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia de Instrucción de Apóstoles.

Tanto la madre como el hermano lesionado radicaron la denuncia, mientras que la comisaría interviniente solicitó una evaluación psicológica del detenido y la notificación de antecedentes.

La causa fue caratulada como “lesiones y amenazas calificadas en contexto de violencia familiar”, y podría derivar en nuevas medidas cautelares y seguimiento por parte de los organismos de protección de víctimas.