Un joven fue aprehendido en el centro capitalino tras negarse a pagar el viaje de un remís

El hecho ocurrió en la intersección de Esquiú y Caseros, donde la Policía intervino a solicitud del chofer damnificado.

29/9/2026

Un joven de 29 años de apellido Vera fue aprehendido por la Policía de Catamarca luego de negarse a abonar el importe de un viaje de remís en pleno centro de la capital provincial. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Seccional Primera, quienes acudieron al cruce de las calles Esquiú y Caseros tras recibir el alerta sobre el episodio.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con el chofer del rodado, un hombre de 38 años, quien explicó que el pasajero abordó la unidad solicitando sus servicios y, al arribar al destino acordado, se rehusó a pagar la tarifa correspondiente.

Ante lo sucedido, el personal policial procedió a la aprehensión del joven y a su posterior traslado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. En tanto, se invitó al trabajador del volante a radicar la denuncia penal formal en la Unidad Judicial N° 1.