Un joven lucha por su vida tras ser apuñalado en una gresca

domingo, 15 de febrero de 2026

Un violento episodio de sangre conmocionó el sábado a la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz, dejando como saldo a dos hombres heridos -uno de gravedad- con arma blanca y a un sujeto detenido tras un intenso operativo policial.

Según manifestaron fuentes policiales, el hecho se desencadenó a las 08.50 de la mañana en el barrio La Colonia.

Allí, efectivos de la Comisaría Departamental Recreo llegaron hasta la calle Ángel Pineda al 200, alertados por una gresca.

En el lugar, una mujer relató que un sujeto había agredido físicamente con un arma blanca a su hijo y a un amigo de este, de 30 y 31 años respectivamente. Tras el ataque, el agresor se fugó.

Las víctimas sufrieron heridas de consideración y fueron trasladadas inicialmente en vehículo particular al nosocomio zonal. Debido a la gravedad de las lesiones, uno de ellos debió ser derivado de urgencia al Hospital San Juan Bautista de la ciudad capital.

Bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, los efectivos iniciaron la investigación.

Se materializó un registro domiciliario en un inmueble del barrio Costanera Sur, donde lograron secuestrar un cuchillo, presuntamente utilizado para cometer el ilícito.

Finalmente, a las 18.20, numerarios de la dependencia policial, conjuntamente con el Grupo Especial de Apoyo (GEA), lograron ubicar y arrestar al presunto autor del hecho.

Se trata de un hombre de apellido Luján (31), quien quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente.