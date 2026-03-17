Un mensaje de Mauricio Novelli sugiere que manejaba el teléfono de Javier Milei: “Le voy a agarrar el cel para darle RT”

Los mensajes analizados en la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA muestran que el trader decía tener acceso directo al celular del presidente para manejar publicaciones en redes sociales.

lunes, 16 de marzo de 2026

El vínculo entre el trader Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei era de extrema confianza, al punto que el empresario aseguraba poder tomar el teléfono del mandatario para manejar su cuenta en redes sociales.

El dato surge del peritaje realizado al celular de Novelli en el marco de la investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, una causa que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

El análisis fue realizado por especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina, que revisó el contenido del dispositivo del trader.

En uno de los mensajes hallados por los peritos, fechado el 16 de septiembre de 2024, Novelli comentó en un grupo de WhatsApp que al día siguiente iba a reunirse con el presidente en la Casa Rosada.

“Todo esto Tomi porque mañana veo a Milei. Y le voy a agarrar el cel para darle RT”, escribió en referencia a retuitear una publicación vinculada al evento cripto Tech Forum.

Según reconstruyó la querella, al día siguiente la cuenta oficial del evento publicó un anuncio en el que se confirmaba la participación de Milei como orador principal.

Horas más tarde, Novelli volvió a escribir en el grupo: “Listo. Objetivo cumplido. Ahora a mostrarle a todos”.

La causa judicial se abrió tras el colapso del proyecto $LIBRA, una memecoin que provocó pérdidas millonarias a inversores.

Entre los querellantes se encuentra el especialista en criptomonedas Martín Romeo, quien aseguró haber sido estafado con la compra del activo digital.

También participan en la querella el dirigente radical Agustín Rombolá y el abogado Nicolás Oszust.

Según Rombolá, los mensajes hallados en el celular de Novelli refuerzan versiones que circulaban desde hace tiempo sobre la relación entre el trader y el mandatario.

“Siempre circuló el rumor de que Novelli le escribía los tuits a Milei. Con este mensaje se confirma”, aseguró.

En el grupo de WhatsApp analizado también aparecen otros actores vinculados al entorno del trader.

Entre ellos figura Sergio Morales, identificado en los chats como “Sergio Crypto City”, quien renunció a su cargo como asesor en la Comisión Nacional de Valores de Argentina cuando estalló el escándalo.

También aparece María Pía Novelli, hermana del empresario, y el empresario Manuel Terrones Godoy, socio del trader y también investigado en la causa.

Entre los archivos recuperados por los peritos también apareció una nota en el teléfono de Novelli que menciona un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado al proyecto cripto.

El documento describiría un esquema de pagos en tokens o dinero en efectivo a cambio de apoyo público al proyecto por parte del presidente.

Según explicó Rombolá, el contenido todavía debe ser analizado en profundidad por la Justicia, aunque consideró que existen indicios relevantes para continuar la investigación.

El expediente está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien supervisa el avance de las pericias y la incorporación de nuevas pruebas en la causa.