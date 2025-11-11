Un policía brindó primeros auxilios a un bebé que se había ahogado

La rápida intervención del efectivo policial permitió asistir con éxito, al pequeño de un año y medio que se había ahogado y no podía respirar.

lunes, 10 de noviembre de 2025

El Cabo de Policía David Ayala, numerario de la Comisaría Departamental El Alto, en el barrio Virgen del Valle, de esa localidad del Departamento Homónimo, se entrevistó con una mujer de 31 años de edad, quien le manifestó al Suboficial que su bebé aparentemente se había ahogado y no podía respirar.

Rápidamente, el efectivo tomó al pequeño de 1 año y medio en sus brazos y le realizó maniobras que ayudaron a desobstruir las vías respiratorias, y luego junto a un vecino, lo trasladó en vehículo particular al Hospital Zonal, donde profesionales médicos le brindaron la atención correspondiente.

Familiares del pequeño, se mostraron agradecidos por la acción del policía, la cual demostró su vocación de servicio, compromiso, solidaridad, profesionalismo y empatía ante una situación de emergencia.