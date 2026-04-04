Un policía fue sobreseído definitivamente de varios hechos de violencia de género

En 2024 fue denunciado por quien era su pareja por graves hechos en contexto de violencia de género. Estaba en disponibilidad y percibía un porcentaje de su sueldo.

sábado, 4 de abril de 2026

Se trata de un numerario de la policía de la provincia, quien en el año 2024 fue denunciado por quien era su pareja por graves hechos en contexto de violencia de género, por los que fue no solo imputado e indagado por la Justicia, sino también pasado a situación de disponibilidad percibiendo solo un porcentaje de su sueldo.

El policía, de quien se reserva la identidad, fue imputado e indagado por los supuestos delitos de lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja preexistente, coerción agravada por el uso de arma y daños.

Durante la semana, en el Juzgado de Control de Garantías N° 4 a cargo del Dr. Marcelo Sago se llevó a cabo una audiencia donde el abogado defensor del policía, Dr. Jorge Bracamonte (h), solicitó el sobreseimiento definitivo de su asistido, entendiendo que en la investigación no hay pruebas que acrediten en su cliente los hechos de los que se le acusa.

Planteo

Luego de escuchar al fiscal de la causa, el juez resolvió hacer lugar al pedido de la defensa y ordenó el sobreseimiento definitivo del policía.

En dialogo con El Esquiú.com, el abogado consultado sobre la resolución judicial explicó: “Es una resolución de sobreseimiento total y definitivo a favor de mi cliente, un oficial de la policía, que venía siendo imputado por cuatro hechos, por los cuales esta defensa entendió que no había pruebas suficientes para continuar con la causa y ha solicitado el sobreseimiento, por lo que el juez de Control de Garantías ha entendido que correspondía dictarlo de esa manera. Esta es una causa del 2024 en donde mi cliente había sido imputado por cuatro hechos. El primer hecho es lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja, coacción agravada por el uso de armas, daños y coacción. En base a esto, esta defensa ha ofrecido las pruebas pertinentes de descargo para que justamente pueda dilucidarse esta situación y el juez de control de garantías así lo ha entendido y ha dictado el sobreseimiento total y definitivo”.

Administrativo

Por otra parte, el letrado se refirió a la situación administrativa del policía: “Mi cliente venía siendo privado, obviamente, de la posibilidad de ascensos que tienen los oficiales de la policía, teniendo en cuenta que había una investigación abierta en su contra. Así que en base a esta situación que hoy va a vivir, que es el sobreseimiento total y definitivo, va a poder él nuevamente ascender y poder hacer una vida normal, una vida laboral normal, porque en realidad él venía siendo coartado por esto de que no podía ascender o no podía hacer cursos y demás, teniendo en cuenta que es una reglamentación interna de la policía, de que cuando una persona, miembro de la fuerza, está siendo investigada o tiene una causa abierta, no tiene este beneficio”.

Falsa denuncias

En relación a la causa, voceros de la Justicia indicaron que el caso podría tratarse de un hecho encuadrado en lo que se conoce como “falsa denuncia” por parte de la víctima. En este caso puntual, la expareja del policía lo acusó del delito de lesiones leves, situación que no quedó acreditada en el expediente, es decir, no había un informe que así lo corroborara y, de todas maneras, la investigación avanzó y el policía no solo fue imputado e indagado, sino también separado de su trabajo.

Esta situación de “falsa denuncia” es un hecho que se advierte cada vez con más frecuencia, según lo indicaron desde la Justicia en diferentes causas que se inician a raíz de la denuncia de las supuestas víctimas y cada vez son más las partes que buscan que estas falsas denuncias tengan una sanción ejemplar.