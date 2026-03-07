Un Suboficial de la Policía Federal fue detenido con más de 300 dosis de cocaína

También se le secuestró un arma de fuego. Los envoltorios estaban listos para su comercialización.

jueves, 5 de marzo de 2026

En la noche de ayer, a las 21:40, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, luego de llevar a cabo tareas de su especialidad, se constituyeron en la Quebrada de Moreira, inmediaciones a Banda de Varela, donde cumplimentaron una orden de registro y requisa personal, dispuesta por el Juzgado Federal de Catamarca.

Tras inspeccionar un automóvil Fiat Idea, conducido por un hombre de 42 años, perteneciente a la Policía Federal Argentina, con la colaboración de sus pares de la Dirección de Operaciones Especiales Kuntur, los investigadores encontraron trescientos treinta y cinco (335) envoltorios de plástico, listos para comercializar, conteniendo una sustancia tipo polvo de color blanco, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se trataría de Cocaína, que quedaron en calidad de secuestro al igual que un teléfono celular, una (1) pistola Bersa Thunder con diecisiete (17) cartuchos calibre 9 mm., una (1) computadora, una (1) tonfa policial, una (1) credencial de identificación, documentación de interés para la causa y el vehículo mencionado.

Al finalizar el procedimiento, los efectivos procedieron a la detención de esta persona, quien quedó a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.