Un trabajador fue apuñalado por dos delincuentes cuando regresaba a su casa

Resultó con una herida punzocortante en la mano derecha. Los delincuentes se llevaron el teléfono celular y la billetera.

sábado, 18 de abril de 2026

Un grave hecho de inseguridad en la vía pública ocurrió minutos antes de la medianoche del jueves en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo. La víctima fue un trabajador de 42 años que resultó con una herida punzocortante en la mano derecha. Herido, el hombre corrió a su casa para pedir auxilio y fue trasladado en un vehículo particular al HHospital San Juan Bautista. La policía y la justicia trabajan en procura de localizar a los delincuentes quienes le robaron el teléfono celular y la billetera.

Fuentes policiales consultadas por este diario informaron que tomaron conocimiento del hecho de sangre a través de la comunicación de la consigna policial del Hospital San Juan Bautista, que registró el ingreso del herido al centro de salud.

Se trata de Alberto Rosales (42) quien regresaba caminando de su trabajo por una calle de tierra entre calle Julio Herrera y barrio Los Olivares, en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo. En un determinado momento, recordó luego el herido a la policía, fue interceptado por dos sujetos que lo abordaron con violencia y uno de ellos mostró un arma blanca, posiblemente cuchillo, con el que lo amenazó. Aparentemente, Rosales habría intentado resistirse al robo, actitud que habría molestado al delincuente armado, quien le lanzó una puñalada en la mano, ocasionándole una herida profunda de la que salió gran cantidad de sangre. Al verse herido, Rosales le entregó el teléfono celular y la billetera para luego correr hasta su casa en el mencionado barrio, aproximadamente a cuatro metros para pedir ayuda. Los familiares lo cargaron en un vehículo particular y lo trasladaron al hospital de urgencia, donde los médicos que lo asistieron le realizaron las curaciones pertinentes y, como la lesión no era de gravedad, fue dado de alta poco después del ingreso.

Personal de la Unidad Judicial N° 10 de Valle Viejo y de la División de Criminalística mientras tanto trabajaban en el lugar donde habría ocurrido el hecho de sangre, bajo las directivas del fiscal del distrito este, Dr. Jorge Palacios (h), tomaron conocimiento que el herido estaba en su domicilio. Al dirigirse al lugar y dialogar con él, los investigadores procedieron al secuestro de camisa de grafa de Aguas de Catamarca, la que tenía resto de sangre,ya que fue empleada por la víctima para envolverse la lesión.