Una docente fue apuñalada seis veces por un motochorro para robarle el celular

jueves, 27 de noviembre de 2025

El sangriento hecho que pudo terminar en una tragedia ocurrió ayer a la tarde a plena luz del día, en la zona sur de la Capital. La policía actuó rápidamente y logró la detención del supuesto autor, el secuestro de la motocicleta en la que se trasladaba y un arma blanca que habría sido utilizada para el feroz ataque a la víctima.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que un llamado al SAE 911 alertó a los efectivos de la Comisaría Novena que sus pares de la Comisaría Décima necesitaban colaboración en la calle Bonifacio Cobacho, entre Juana de Ibarbourou y Ramón Ahumada, por un grave hecho de inseguridad.

Al arribar, los uniformados encontraron a una mujer de 40 años, la identidad se reserva, quien les manifestó que momentos antes mientras se desplazaba a pie por dicha arteria fue sorprendida desde atrás por una motocicleta en la que se conducía un sujeto que intentó arrebatarle sus pertenencias, pero ella se resistió, lo que al parecer molestó al delincuente y comenzó a apuñalarla con un cuchillo por diferentes partes del cuerpo. Como la víctima gritó para pedir ayuda, el motochorro se dio a la fuga, dejándola abandonada en la calzada.

Producto de la agresión del delincuente, la mujer resultó con varias lesiones punzocortantes y fue trasladada en primer momento al hospital Carlos Bravo, donde luego de recibir los primeros auxilios fue derivada al San Juan Bautista para una mejor atención médica.

Antes de ser llevada al hospital, la mujer logró brindar las características físicas y la vestimenta del violento arrebatador, lo que permitió a los investigadores en colaboración con las demás patrullas de la jurisdicción localizar en las intersecciones de las avenidas Gobernador Ramón Correa y Capital Federal al supuesto autor del hecho. El procedimiento lo concretó el personal motoristas del COEM-Kappa, quienes aprehendieron a un joven de apellido Castro (22), a quien al requisarlo le encontraron entre sus prendas de vestir un cuchillo tipo tramontina, que habría sido utilizado para perpetrar el ilícito y la motocicleta Motomel Blitz 110., en la que se conducía, elementos que fueron secuestrados por la instrucción.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Sexta donde quedó alojado por disposición de la fiscalía en turno, al mismo tiempo se ordenó que los peritos trabajaran en el lugar del sangriento ataque, y se procediera luego a tomar la declaración pertinente a la víctima, quien según se informó en primer momento las lesiones que había sufrido no ponían en riesgo su vida.n