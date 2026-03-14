Una fundación propone una nueva alternativa integral para el cuidado de adultos mayores

La Fundación CUIDARnos lanzó un modelo que combina tecnología, trabajo cooperativo y enfoque social para mejorar el sistema de cuidados y generar empleo.

viernes, 13 de marzo de 2026

La Fundación CUIDARnos presentó un servicio integral para el cuidado de adultos mayores que busca combinar innovación tecnológica, organización del trabajo y un enfoque social para ofrecer una solución de calidad. La iniciativa integra al sector privado con la economía popular con el objetivo de responder a la creciente demanda de servicios de cuidado.

El proyecto es impulsado por el empresario Gustavo Grobocopatel y Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y referente del Movimiento Evita. Según explicaron, la propuesta apunta a enfrentar uno de los desafíos estructurales de Argentina: el cuidado de las personas mayores en un contexto de aumento de la esperanza de vida.

El modelo se basa en una plataforma digital que conecta a las familias con cuidadores capacitados que trabajan en una red cooperativa. De esta manera se busca profesionalizar una actividad históricamente informal, generar nuevas oportunidades laborales y brindar capacitación permanente a quienes realizan estas tareas.

Además, el sistema incorpora herramientas de gestión como georreferenciación y seguimiento del servicio para mejorar la organización del trabajo y garantizar la continuidad del cuidado. Desde la fundación señalaron que el objetivo es ordenar y profesionalizar el sistema de cuidados, generar mayor confianza en las familias y fortalecer el impacto social y productivo del sector.