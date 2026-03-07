Una mujer irá a juicio por castigar a su hijo de 8 años con un cable

Será enjuiciada por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo en calidad de autora. En el acto de indagatoria de imputada, la mujer optó por no declarar.

jueves, 5 de marzo de 2026

Durante las últimas horas de ayer el Juzgado de Control de Garantías de la Sexta Circunscripción Judicial rechazó el planteo de oposición a la elevación a juicio presentado por la defensa de una mujer mayor de edad, quien debía responder ante la Justicia por haber agredido físicamente el año pasado a su hijo con un cable.

Tras el rechazo del planteo, desde la fiscalía de la Sexta Circunscripción judicial a cargo de la Dra. Jorgelina Sobh remitió el expediente al Juzgado Correccional N° 1 de esta ciudad Capital para que fijen la fecha del debate oral.

La mujer, de quien se reservan los datos personales para resguardar a la víctima, ya que se trata de su madre, será enjuiciada por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo en calidad de autora. Según la acusación fiscal, la imputada el día 2 de octubre del año 2024 en horas de la tarde, estaba junto a su hijo en el domicilio familiar cuando agredió al niño de ocho años con un cable. Conducta que, según la denuncia del padre del menor que dio origen al expediente, ya lo había agredido en otras oportunidades.

Consecuencia de la agresión el pequeño sufrió diversas lesiones que fueron constatadas oportunamente por el médico legista. Informe que reunido junto a otras pruebas le permitió a la fiscal llevar a juicio a la madre e imputarle el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo.

En el acto de indagatoria de imputada, la mujer quien fue asistida por el defensor oficial de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en Recreo, optó por no declarar.

En Valle Viejo

Por otra parte, el martes a la noche por solicitud del SAE-911, personal de la Unidad Femenina de Infantería se constituyó en inmediaciones al barrio Los Plateados oeste, de la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, donde arrestaron a un sujeto. El hombre de 46 años de edad habría agredido físicamente a su pareja, una joven mujer de 26.

Mientras la damnificada se dirigía al precinto Judicial N° 10 a realizar la denuncia, el detenido fue alojado en la Comisaría de Sumalao.