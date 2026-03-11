Una mujer terminó tras las rejas por apuñalar a su pareja en el pecho

El hombre permanece internado en observación. El fiscal aguardaba la denuncia para avanzar en la imputación de la mujer.

martes, 10 de marzo de 2026

El hecho de sangre, que por sus características pudo tener consecuencias mayores, ocurrió el domingo pasado al mediodía.

Una discusión en la pareja, por motivos que no trascendieron, habría sido el detonante de la violenta agresión que terminó con una mujer detenida y su pareja hospitalizada con una herida punzocortante en el pecho.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que, aproximadamente a las 12.50 horas, por medio de un llamado al SAE 911 se solicitó la presencia del móvil para un domicilio de calle Formosa al 1600 donde había una persona herida de arma blanca.

De inmediato, el móvil de la Comisaría Segunda se dirigió al lugar.

Al arribar encontraron a un hombre de 33 años con una herida punzocortante visible a la altura del pecho de la que emanaba gran cantidad de sangre, por lo que rápidamente convocaron al personal del SAME.

Mientras aguardaban la llegada de la unidad de salud, el herido, un hombre de apellido Maza (33), les comentó a los policías que había mantenido una discusión con su pareja, una mujer de apellido Herrera (50), quien tomó una cuchilla de cocina y le asestó un puntazo en el pecho.

El herido les dijo también que la mujer permanecía aún en el interior del domicilio, por lo que los efectivos ingresaron al inmueble y la detuvieron.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, personal de la Unidad Judicial N° 2 llegó a la escena y trabajó junto a los peritos bajo las directivas de la Fiscalía en feria del distrito sur. Del lugar los investigadores lograron secuestrar una cuchilla, la cual coincidía con la descripta por el herido como la usada por su pareja para apuñalarlo.

En cuanto al estado de salud de Maza, se informó que el hombre ingresó a urgencias del Hospital San Juan Bautista, donde recibió la atención necesaria, quedando internado en observación, pero fuera de peligro.

Por otra parte, las fuentes judiciales indicaron que el fiscal aguardaba la denuncia del herido para avanzar en la imputación de la mujer.