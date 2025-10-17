UTA anunció un paro total de colectivos para este viernes

El gremio anunció un paro a partir del viernes 17 de octubre en reclamo por los salarios de septiembre que aún no fueron abonados por varias empresas de transporte. ¿Qué empresas no se suman al paro convocado por la UTA?

jueves, 16 de octubre de 2025

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca–La Rioja anunció un paro total de 24 horas a partir de las 00 horas del viernes 17 de octubre, debido a la falta de pago de salarios en algunas empresas de transporte.

Según informó el gremio, varias empresas de transporte aún adeudan los haberes correspondientes al mes de septiembre, a excepción de GM y 25 de Agosto.

“Esta organización gremial, junto con el cuerpo de delegados, decidió realizar una nueva medida de fuerza, con paro total de actividades por 24 horas, a partir de las 0:00 del viernes 17 de octubre de 2025, sin asistencia a los lugares de trabajo”, indicó la UTA en un comunicado.

Pedido de audiencia

El gremio solicitó a la Dirección Provincial de Inspección Laboral (DIL) una audiencia “sumarísima” con la empresa T.A. Parra S.R.L., representada por el Sr. Rodolfo Parra, de la localidad del Departamento Santa María. Según la UTA, la inspección realizada por los funcionarios “tenía como objetivo constatar si los pagos estaban liquidados de acuerdo a las escalas salariales vigentes y al cumplimiento del CCT 460/73”, pero hasta el momento no recibieron respuesta.

El sindicato advirtió que los trabajadores continúan sin cobrar sus haberes según las escalas salariales vigentes, y que la audiencia solicitada busca una solución definitiva. De no mediar un acuerdo, se llevarán a cabo nuevas medidas de fuerza para hacer valer los derechos laborales de los trabajadores, conforme a la ley y al Convenio Colectivo de Trabajo.