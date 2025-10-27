Varios heridos en violento choque en la Ruta Provincial N° 1

domingo, 26 de octubre de 2025

Un siniestro vial se registró en la tarde de ayer en el departamento Fray Mamerto Esquiú, dejando como saldo a tres personas lesionadas que debieron ser trasladadas a un sanatorio privado en la Capital.

El hecho ocurrió a las 16.10 en la intersección de la Ruta Provincial N° 1 y calle Hermanas Villagrán. Efectivos de la Comisaría de San Antonio se constituyeron en el lugar para constatar lo sucedido.

Por motivos que se investigan, una camioneta Renault Duster Oroch, de color gris, conducida por Azucena Beatriz Tomassi (59), quien iba acompañada por Sandra Belén Ferreyra (32) y Carlos Beltrán Romero Tomassi (38), colisionó con un automóvil Chevrolet Corsa Classic, al mando de Dardo Rogelio Barrionuevo (74), quien era acompañado por Laura del Valle Agüero (50).

Como consecuencia del siniestro, los tres ocupantes del rodado mayor (la camioneta) sufrieron lesiones y fueron asistidos por profesionales médicos del SAME, para luego ser trasladados a un sanatorio privado de esta ciudad capital.

Finalmente, sumariantes de la Unidad Judicial N° 11 labraron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del choque.

Motociclista lesionado

Por otro lado, ayer un adolescente de 17 años resultó lesionado, luego de verse involucrado en un siniestro vial en la Capital mientras circulaba como acompañante en una motocicleta.

El hecho ocurrió a las 13.50 en la intersección de las calles Adán Quiroga y Conesa. Por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Seccional Quinta se hicieron presentes en el lugar para constatar lo sucedido.

En el siniestro, un automóvil Nissan Kicks de color gris, conducido por María Laura Caldelari (40), colisionó por causas que se tratan de establecer con una motocicleta Zanella Due 110 cc, de color blanco. La motocicleta era conducida por Adolfo Exequiel Frías (36), quien iba en compañía del adolescente.

Producto del impacto, el joven sufrió lesiones y debió ser asistido por profesionales médicos del SAME. Finalmente, intervinieron sumariantes del Precinto Judicial N° 5.