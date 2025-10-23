Veda electoral: desde este sábado a las 20 no se podrá vender alcohol

El Juez Federal Miguel Ángel Contreras y el secretario electoral Martín Blas detallaron qué actividades están permitidas y cuáles no durante la veda electoral. Cómo será la actividad en cines, bares y teatro.

miércoles, 22 de octubre de 2025

En diálogo con El Esquiú Play, el juez federal con competencia electoral, Miguel Ángel Contreras, y el secretario electoral, Martín Blas, brindaron precisiones sobre la veda electoral, que comenzará a regir 48 horas antes de los comicios y afectará actividades comerciales, políticas y recreativas en toda la provincia.

Blas explicó que la prohibición de venta de bebidas alcohólicas regirá desde el sábado a las 20 hasta el domingo a las 21.

“Lo fundamental es que el sábado, a partir de las 20 horas, no se podrá vender bebidas alcohólicas. El Comando Electoral va a estar en la provincia desde el viernes para realizar los controles correspondientes”, advirtió el secretario electoral.

Contreras, por su parte, destacó que la organización de la elección “viene desarrollándose con normalidad y sin denuncias”, a diferencia de otros años.

“Estamos muy conformes porque no hemos tenido denuncias de campaña o propaganda fuera de término. Todo viene desarrollándose con tranquilidad”, señaló.

El juez también se refirió a otros puntos vinculados al proceso, como el uso de lapiceras en el cuarto oscuro:

“El votante puede usar su propia lapicera, siempre que sea tinta común azul o negra, no indeleble ni lápiz”, aclaró.

Finalmente, Contreras recordó que quienes no concurran a votar deberán justificar su ausencia o enfrentar una multa de 500 pesos, además de quedar registrados como infractores al deber cívico, lo que puede generar complicaciones en trámites nacionales como la obtención del DNI o pasaporte.