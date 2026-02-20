Venezuela envió tres contenedores de café verde al mercado estadounidense

El embarque fue supervisado por la ministra Coromoto Godoy y el gobernador Luis Reyes Reyes. La operación forma parte del impulso a las exportaciones no petroleras y al fortalecimiento de la Zona Económica Especial.

viernes, 20 de febrero de 2026

Venezuela dio un nuevo paso en la consolidación de sus exportaciones no petroleras con el envío de 70 toneladas de café verde hacia Estados Unidos, despachadas desde el estado Lara, en el centro-occidente del país.

La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, informó que la operación se realizó en el terminal intermodal tipo Puerto Seco de la empresa de comercio exterior de Lara (Emcoex), en compañía del gobernador Luis Reyes Reyes. El embarque fue identificado como la operación portuaria número 356.

Durante la inspección se verificó el llenado y reconocimiento técnico de tres contenedores de café, cumpliendo con los estándares internacionales exigidos para la exportación de este producto.

Las autoridades destacaron que el envío forma parte de la estrategia para fortalecer la Zona Económica Especial y dinamizar la colocación de productos venezolanos en mercados externos, especialmente en Estados Unidos.

Asimismo, señalaron que este impulso permitió registrar un crecimiento del 116 % en las exportaciones en comparación con el año anterior. Godoy resaltó además la eficiencia de los procesos de exportación en la región centroccidental y la coordinación de los organismos de control y seguridad que intervienen en la cadena logística.

El embarque representa un avance en la diversificación económica del país y en la promoción del café venezolano en mercados internacionales.