Víctor Blanco se presentó en la causa que investiga a la AFA por retención de impuestos

El ex presidente de Racing dejó un escrito ante el juez Diego Amarante en el marco de la investigación por presunta retención de impuestos y aportes previsionales.

lunes, 9 de marzo de 2026

La ronda de indagatorias continuaba este lunes en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención de impuestos y aportes previsionales por un total de 19.300 millones de pesos.

En ese marco, el empresario Víctor Blanco, ex presidente de Racing Club y ex secretario general de la AFA, se presentó en los tribunales para cumplir con la citación judicial.

Durante su comparecencia, el dirigente decidió dejar un escrito ante el juez Diego Amarante, quien lleva adelante la investigación.

La causa busca determinar responsabilidades en torno a la supuesta retención indebida de tributos y aportes previsionales vinculados a la actividad de la entidad que regula el fútbol argentino.