Victoria Villarruel en La Rioja: gestos de federalismo y tradición en la Chaya 2026

La Vicepresidenta fue recibida por el gobernador Quintela en una jornada que combinó agenda política, compromiso social y cultura popular.

sábado, 14 de febrero de 2026

En una visita de fuerte impacto institucional, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó este sábado a la capital riojana para sumarse a las celebraciones de la Chaya 2026. A pesar de las marcadas distancias ideológicas con la gestión provincial, la mandataria fue recibida en la Casa de Gobierno por el gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera, en un encuentro marcado por la cortesía y el diálogo sobre las necesidades de la región.

Durante su estadía, Villarruel mantuvo una reunión clave con el obispo Dante Braida, donde abordaron problemáticas sensibles como la pobreza y la ludopatía, estableciendo canales de comunicación directa con la diócesis local. «Queremos que sepan que en Buenos Aires los tenemos presentes», afirmó la titular del Senado al tomar contacto con los vecinos, reforzando su intención de consolidar una agenda que trascienda los despachos porteños y se mimetice con la identidad del Norte Grande.

La agenda de la Vicepresidenta continuará con recorridas por emprendimientos vitivinícolas y una visita al Parque Nacional Talampaya. En el plano legislativo, confirmó que la próxima semana se retomará en el Congreso el debate sobre el proyecto de baja de imputabilidad de menores. La jornada culminará esta noche en el festival, donde Villarruel participará de los ritos ancestrales de la chaya durante la presentación de Soledad Pastorutti.