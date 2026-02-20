Villarruel defendió la producción nacional tras el revés judicial a Trump por los aranceles

La vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó que “sin empleo y sin industria no hay políticas reales de gobierno” y cuestionó la apertura total de importaciones.

viernes, 20 de febrero de 2026

Victoria Villarruel se pronunció sobre la decisión de la Corte de Estados Unidos de anular aranceles a las importaciones que habían sido impulsados por el ex presidente Donald Trump, y utilizó el caso para reivindicar la defensa de la producción nacional.

A través de sus redes sociales, la titular del Senado consideró que la resolución judicial implica “un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos” y planteó una reflexión sobre el impacto de la apertura comercial sin restricciones.

“Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista”, sostuvo la funcionaria, marcando una postura crítica frente al modelo de liberalización total de importaciones.

En ese sentido, enfatizó que la prioridad debe ser el fortalecimiento interno: “Para Trump, primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina”, expresó.

Villarruel advirtió además que “la apertura total y libre de las importaciones sólo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”, al tiempo que sostuvo que el país “tiene todo para ser una potencia mundial”.

“No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de nacionalismo o globalismo”, concluyó la vicepresidenta, en un mensaje que reaviva el debate sobre el rumbo productivo y comercial de la Argentina.