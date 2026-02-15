Violenta gresca en Recreo dejó a un hombre en estado crítico

sábado, 14 de febrero de 2026

Un violento enfrentamiento ocurrido esta mañana en el barrio La Colonia, en calle Ángel Pineda al 200 de la ciudad de Recreo, departamento La Paz, dejó como saldo un hombre gravemente herido y otro lesionado

Por causas que se investigan, al menos siete personas —entre hombres y mujeres— habrían participado de la gresca en la vía pública, utilizando armas blancas durante el ataque.

Como consecuencia del enfrentamiento, José Daniel Busto (30) sufrió heridas de arma blanca en el abdomen y en el hombro. Siendo trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde permanece internado con pronóstico reservado.

En tanto, Maximiliano Leandro Reartes (31) resultó con una herida en el hombro y fue asistido en el Hospital Zonal de Recreo, encontrándose fuera de peligro.

Efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado de alerta y procedieron al secuestro de tres cuchillos que serían las armas utilizadas en el hecho. La investigación continúa para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias de la pelea.