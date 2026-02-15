Violento choque en avenida Virgen del Valle: un carro desprendido provocó un siniestro en cadena

Un acoplado se soltó de una camioneta Toyota SW4 y generó una colisión múltiple que involucró a otros dos vehículos y dejó a una mujer herida.

sábado, 14 de febrero de 2026

Un inusual y peligroso siniestro vial ocurrió este mediodía, pasadas las 13:30, en la intersección de la avenida Virgen del Valle y calle Los Algarrobos. El incidente se desencadenó cuando un carro de color gris, sin dominio visible, se desprendió de una camioneta Toyota SW4 conducida por Mauricio Rodríguez (28), quien resultó ileso. El acoplado fuera de control impactó inicialmente contra una camioneta Chevrolet S10.

En la Chevrolet S10 circulaba Washington Villagra (63) junto a Estela Mandatori (61), reconocida integrante de la Fundación Soles. Debido a la violencia del impacto, Mandatori debió ser asistida y trasladada al Sanatorio Junín para quedar en observación médica. Tras el choque inicial, la secuencia terminó con un tercer impacto contra un automóvil Ford Fiesta de color blanco que se encontraba en el sector.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Judicial N° 8 para labrar las actuaciones correspondientes y determinar las condiciones de seguridad en las que circulaba el carro desprendido.