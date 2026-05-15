Violento choque entre dos autos en pleno centro

viernes, 15 de mayo de 2026

Anoche, a las 21.15, se registró un fuerte choque en pleno casco céntrico de la ciudad. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles San Martín y Junín.

Un automóvil BMW, modelo X1, era conducido por un adolescente de 17 años, acompañado por una niña de 12.

Por razones que son materia de investigación, colisionó con un Peugeot 308, de color gris, al mando de Ana Liz Valles, de 39 años.

Por el impacto, ambos rodados terminaron chocando contra un comercio de la zona, registrándose solo daños materiales.

Arrestado en la Plaza

25 de Mayo

Ayer, en la Plaza 25 de Mayo, efectivos de Comando de Operaciones Preventivas (COP) procedieron al arresto de un hombre de apellido Pérez (37), debido a que habría proferido insultos a los policías, razón por la que fue trasladado y alojado en la Seccional Primera, que por jurisdicción corresponde.